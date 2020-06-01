גברים
תואר ראשון+ תעודת הוראה .B.Ed
מסלולי הלימוד:
תואר מלא בחינוך + תעודת הוראה
תעודת טיפול בנוער בסיכון
המסלול כולל מכינה
קדמא, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג.
מעניק תואר מקצועי ומקצר את הדרך לתואר ראשון במסלולים הבאים:
אוירה תורנית
וביתית
מסלולים לגברים ונשים
המותאמים למערכת
החינוך החרדית
תעודת מקצועית
ויוקרתית
של מכללת הרצוג
